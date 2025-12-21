Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Глушаков назвал тренеров, которые могли бы возглавить "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Да я давно говорил, что можно и (Андрея) Тихонова попробовать, и (Дмитрия) Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное. Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат", - сказал Глушаков в видео в своем Telegram-канале.

Андрей Тихонов возглавлял красноярский "Енисей" с начала января 2024 года по начало декабря 2025. В текущем сезоне под его руководством команда провела 23 матча, одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Последним местом работы Дмитрия Аленичева также является "Енисей". Российский специалист был главным тренером клуба с начала июня 2017 года по конец июня 2019 года. Всего под его руководством команда провела 74 матча, одержала 33 победы, 14 раз сыграла вничью и потерпела 27 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится