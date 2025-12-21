Глушаков назвал тренеров, которые могли бы возглавить "Спартак"

"Да я давно говорил, что можно и (Андрея) Тихонова попробовать, и (Дмитрия) Аленичева обратно вернуть. Думаю, хуже точно не было бы, только в плюс было бы, наверное. Сплотилась бы, наверное, вся спартаковская диаспора вместе и попыталась бы сделать результат", - сказал Глушаков в видео в своем Telegram-канале.
Андрей Тихонов возглавлял красноярский "Енисей" с начала января 2024 года по начало декабря 2025. В текущем сезоне под его руководством команда провела 23 матча, одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Последним местом работы Дмитрия Аленичева также является "Енисей". Российский специалист был главным тренером клуба с начала июня 2017 года по конец июня 2019 года. Всего под его руководством команда провела 74 матча, одержала 33 победы, 14 раз сыграла вничью и потерпела 27 поражений.
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Спартак"