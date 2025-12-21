Гришин рассказал, кого лучше взять ЦСКА вместо Гонду

"Кого лучше взять ЦСКА - Гонду или Даку? Конечно, Даку! Он уже доказал, что делает голы сам для себя. Может взять мяч, протащить и сам забить гол. Три самых сильных нападающих у нас в РПЛ - это Воробьёв, Кордоба и Даку", - сказал Гришин "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что Лусиано Гонду из "Зенита" может перейти в ЦСКА.
Мирлинд Даку является футболистом казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 матча, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с албанским игроком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Даку по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Лусиано Гонду в клуб.
Фото: ФК "Рубин"