Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Гришин рассказал, кого лучше взять ЦСКА вместо Гонду

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Лусиано Гонду в клуб.
Фото: ФК "Рубин"
"Кого лучше взять ЦСКА - Гонду или Даку? Конечно, Даку! Он уже доказал, что делает голы сам для себя. Может взять мяч, протащить и сам забить гол. Три самых сильных нападающих у нас в РПЛ - это Воробьёв, Кордоба и Даку", - сказал Гришин "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что Лусиано Гонду из "Зенита" может перейти в ЦСКА.

Мирлинд Даку является футболистом казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 матча, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с албанским игроком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Даку по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится