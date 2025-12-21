"ЦСКА и "Локомотив" разыграют между собой бронзу. Если "Балтика" продолжит показывать такой футбол, как это было в первой части сезона, то сможет навязать борьбу ЦСКА и "Локомотиву", - сказал Гришин "РБ Спорту".
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. ЦСКА располагаются на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.
Действующим чемпионом России является "Краснодар". Клуб завершил выступление в РПЛ сезона-2024/2025 с 67 очками.
Гришин назвал клубы, которые разыграют между собой бронзу РПЛ
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин назвал клубы, которые разыграют между собой бронзовые медали РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"