Английская премьер-лига

Матчи
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Матчи
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Матчи
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Матчи
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Гришин назвал клубы, которые разыграют между собой бронзу РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин назвал клубы, которые разыграют между собой бронзовые медали РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"ЦСКА и "Локомотив" разыграют между собой бронзу. Если "Балтика" продолжит показывать такой футбол, как это было в первой части сезона, то сможет навязать борьбу ЦСКА и "Локомотиву", - сказал Гришин "РБ Спорту".

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. ЦСКА располагаются на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.

Действующим чемпионом России является "Краснодар". Клуб завершил выступление в РПЛ сезона-2024/2025 с 67 очками.

