Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Глушаков назвал сильнейшую команду РПЛ в 2025 году

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков назвал сильнейшую команду РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сильнейшая… наверное, стабильная. "Краснодар" больше. ЦСКА в этом году неплох был вначале, "Локомотив" неплох. Сложно сказать, какую-то команду выделить, потому что они как на волне, постоянно колебало их. Один "Краснодар", наверное, был более стабильный", - сказал Глушаков в видео в своем Telegram-канале.

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге.

"Быки" являются действующим чемпионом страны. "Краснодар" набрал 67 очков в РПЛ в сезоне-2024/2025.

