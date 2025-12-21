"Сильнейшая… наверное, стабильная. "Краснодар" больше. ЦСКА в этом году неплох был вначале, "Локомотив" неплох. Сложно сказать, какую-то команду выделить, потому что они как на волне, постоянно колебало их. Один "Краснодар", наверное, был более стабильный", - сказал Глушаков в видео в своем Telegram-канале.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в лиге.
"Быки" являются действующим чемпионом страны. "Краснодар" набрал 67 очков в РПЛ в сезоне-2024/2025.
Глушаков назвал сильнейшую команду РПЛ в 2025 году
Фото: ФК "Краснодар"