"Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со "Спартаком" доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе", - цитирует агента "РБ Спорт".
Илья Самошников, играющий на позиции крайнего нападающего, пополнил состав московского "Спартака" в минувшее летнее трансферное окно, перебравшись из столичного "Локомотива". Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.
В составе красно-белых 28-летний Самошников принял участие в трех матчах РПЛ и четырех играх Кубка России, в которых провел на поле всего 297 минут, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Агент Самошникова рассказал о будущем защитника в "Спартаке"
Фото: ФК "Спартак"