Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Агент Самошникова рассказал о будущем защитника в "Спартаке"

Алексей Бабырь, агент защитника "Спартака" Ильи Самошникова, сообщил, что не ищет своему клиенту новый клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Илья в отпуске, у него все хорошо. Никаким поиском нового клуба для него мы не занимаемся. Он едет на сборы со "Спартаком" доказывать свою состоятельность и набирать форму, конкурировать за место в составе", - цитирует агента "РБ Спорт".

Илья Самошников, играющий на позиции крайнего нападающего, пополнил состав московского "Спартака" в минувшее летнее трансферное окно, перебравшись из столичного "Локомотива". Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

В составе красно-белых 28-летний Самошников принял участие в трех матчах РПЛ и четырех играх Кубка России, в которых провел на поле всего 297 минут, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится