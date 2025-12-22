Матчи Скрыть

Гришин: ЦСКА нужен нападающий, который по типажу будет похож на Кордобу

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о текущем составе армейцев.
Фото: ФК "Краснодар"
Экс-игрок отметил, что главной слабостью красно-синих остается линия атаки. По словам Гришина, отсутствие нападающего, способного стабильно приносить результат, напрямую влияет на игру команды. Он ожидает, что в ближайшее трансферное окно руководство клуба сосредоточится именно на поиске форварда, поскольку в других линиях ситуация выглядит более стабильной.

- Отсутствие забивного форварда 1 главная проблема ЦСКА? Так и есть. В трансферное окно будут искать нападающего. Нужен форвард, который будет регулярно забивать. Нужен форвард по типажу похожий на Кордобу, но у нас в РПЛ таких нет, - цитирует Гришина "РБ Спорт".

ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы российского чемпионата, имея в активе 36 баллов. Лидером РПЛ является "Краснодар", набравший на четыре очка больше. РПЛ, напомним, возобновится в конце февраля.

