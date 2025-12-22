Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Червиченко предложил "Спартаку" пригласить Карпина

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает, что клубу стоит рассмотреть кандидатуру Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Спартак" продолжает поиски нового наставника после расставания с Деяном Станковичем, которое произошло ближе к концу осенней части сезона. На фоне отсутствия очевидного кандидата Червиченко предлагает обратить внимание на Карпина, недавно покинувшего "Динамо".

- Если бы в "Спартаке" были грамотные люди, они бы остановились на кандидатуре Карпина. Если у вас нет четкого понимания, кого назначить, то Карпин из наших специалистов - не самый плохой выбор, - передаёт слова Червиченко Metaratings.

"Спартак" идёт на шестой позиции в чемпионате России. На данный момент РПЛ находится на зимней паузе - турнир возобновится в конце февраля.

Напомним, что Карпин в ноябре ушел с поста наставника столичной команды - при нем динамовцы шли на десятой строчке в РПЛ.

