Червиченко предложил "Спартаку" пригласить Карпина

"Спартак" продолжает поиски нового наставника после расставания с Деяном Станковичем, которое произошло ближе к концу осенней части сезона. На фоне отсутствия очевидного кандидата Червиченко предлагает обратить внимание на Карпина, недавно покинувшего "Динамо".
- Если бы в "Спартаке" были грамотные люди, они бы остановились на кандидатуре Карпина. Если у вас нет четкого понимания, кого назначить, то Карпин из наших специалистов - не самый плохой выбор, - передаёт слова Червиченко Metaratings.
"Спартак" идёт на шестой позиции в чемпионате России. На данный момент РПЛ находится на зимней паузе - турнир возобновится в конце февраля.
Напомним, что Карпин в ноябре ушел с поста наставника столичной команды - при нем динамовцы шли на десятой строчке в РПЛ.
