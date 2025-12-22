На зимний перерыв в чемпионате России сезона 2025/2026 Батраков ушел в статусе лучшего бомбардира лиги с 11 забитыми мячами.
"Главное событие уходящего года для меня — победа над "Спартаком" 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ не то, чтобы являются раздражителями, а просто коллективами, против которых интересно выходить", — сказал Батраков в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Кроме 11 голов, Алексей Батраков в 17 матчах чемпионата за "Локо" отметился 6 результативными передачами. В 6 играх Кубка России в его активе — 4 забитых мяча. Хет-трик в ворота "Спартака" в 4 туре Премьер-Лиги стал для полузащитника первым во взрослой карьере.
Батраков: о хет-трике в ворота "Спартака" я мог только мечтать
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков выделил главное футбольное событие, случившееся с ним в 2025 году.
