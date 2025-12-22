Матчи Скрыть

Гунько считает, что "Спартак" назначит иностранного тренера

Бывший футболист "Спартака", главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Гунько поделился мнением о том, кто должен тренировать красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
С июля 2024-го по ноябрь 2025 года "Спартак" тренировал серб Деян Станкович, после ухода которого пост исполняющего обязанности главного тренера занял Вадим Романов.

"Все занимаются поиском главного тренера. Думаю, на данном этапе это будет иностранный специалист. Но, если говорить глобально, тренировать "Спартак" уже давно должен российский тренер", — отметил Гунько в беседе с "Матч ТВ".

После 18 туров чемпионата России сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

