Моцарт не возглавит "Спартак" - источник

Бывший футболист "Спартака" Моцарт Сантос Батиста Жуниор не возглавит красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее СМИ сообщали, что московскому клубу предлагали услуги 46-летнего специалиста. Однако "Евро-Футбол.Ру" сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Моцарт выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год на позиции центрального полузащитника. За красно-белых бразилец отыграл 106 матчей, забил 13 мячей и отдал 21 результативную передачу.

С декабря этого года Моцарт тренирует бразильский клуб "Сеара".

