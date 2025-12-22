Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Якубко: тренеру народной команды нельзя вести себя как Станкович

Бывший игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Он так себя вел и получил, наверное, за это то, что надо. Тренеру народной команды, как в России называют "Спартак", нельзя себя так вести. Весь народ смотрит на это. С ребятами в раздевалке, где дверь закрыта, разговаривай, как хочешь, но на бровке ты должен выглядеть как тренер "Спартака", - сказал Якубко "РБ Спорту".

Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге. 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" был назначен Вадим Романов.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится