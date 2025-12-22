Якубко: тренеру народной команды нельзя вести себя как Станкович

"Он так себя вел и получил, наверное, за это то, что надо. Тренеру народной команды, как в России называют "Спартак", нельзя себя так вести. Весь народ смотрит на это. С ребятами в раздевалке, где дверь закрыта, разговаривай, как хочешь, но на бровке ты должен выглядеть как тренер "Спартака", - сказал Якубко "РБ Спорту".
Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге. 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" был назначен Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Фото: ФК "Спартак"