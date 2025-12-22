Якубко рассказал, какой тренер нужен "Спартаку"

"В последние годы в "Спартаке" постоянно меняют каких-то иностранцев. Уже пора дать попробовать российским тренерам. Люди тоже учатся, делают себе лицензии, есть опытные ребята, которые прошли команды в Премьер-Лиге", - сказал Якубко "РБ Спорту".
Напомним, 11 ноября пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
