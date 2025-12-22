Бывший вратарь "Спартака" допустил вариант завершения карьеры зимой

"Какие-то варианты есть, но такого, чтобы меня устраивало, особо нет. Особых иллюзий не строю, поэтому готов, что закончу карьеру", - передает слова Заболотного "Чемпионат".
Последним клубом в карьере Николая Заболотного стал "Сочи", за который голкипер выступал с лета 2018 года. 5 сентября сочинцы официально объявили о расторжении контракта с 35-летним вратарем по согласию сторон.
За свою игровую карьеру Заболотный также выступал за московский "Спартак", "Ростов", екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор".
Фото: ФК "Сочи"