Агент Чернова рассказал, когда наступит ясность по будущему игрока в "Спартаке"

- Пока встреча с Кахигао еще не состоялась. С нашей стороны мы готовы общаться даже 31 декабря. Как только у Фрэнсиса будет возможность, то мы сразу будем готовы обсуждать будущее Никиты. Но как таковой коммуникации нет. Договоренность есть, ждем, когда у Кахигао появится возможность встретиться.
Никита Чернов пополнил состав московского "Спартака" в феврале 2022 года, перебравшись из "Крыльев Советов". В минувшее летнее трансферное окно центральный защитник вернулся в самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Контракт игрока с красно-белыми истекает летом 2026 года.
В этом сезоне Чернов принял участие в 14 матчах за "Крылья Советов" в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол и получил 4 желтые карточки.
Источник: "СЭ"
Владимир Кузьмичев, агент защитника Никиты Чернова рассказал о будущем своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Спартак"