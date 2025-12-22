По мнению экс-нападающего, некорректно утверждать, что сербскому специалисту не удалось проявить себя в российском чемпионате.
Пименов отметил, что руководство красно-белых могло принять поспешное решение, расставшись с тренером до завершения определенного отрезка сезона.
- Если бы его оставили на 4 матча, "Спартак" мог бы одержать победы в этих играх. Может, руководство "Спартака" поторопилось с увольнением Станковича, - цитирует Пименова "РБ Спорт".
Напомним, Деян Станкович покинул "Спартак" в середине ноября. Сегодня стало известно, что специалист вновь возглавил белградскую "Црвену Звезду", с которой ранее добивался серьезных успехов.
"Спартак" занимает шестую позицию в чемпионате России, имея в активе 29 очков. Возобновление сезона для красно-белых запланировано на 1 марта - соперником столичной команды станет "Сочи".
Пименов считает, что "Спартак" мог поторопиться с увольнением Станковича
Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал период работы Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"