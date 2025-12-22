По словам экс-защитника, выделить какую-то одну игру было непросто, однако определенный поединок все же стоит особняком. Гранат отметил, что в прошедшем сезоне хватало ярких и эмоциональных встреч, но решающий матч "Краснодара", по его мнению, стал ключевым событием чемпионата.
- Я так и не вспомню каких-то отдельных ярких матчей, их было много. Не могу определённо сказать, но пусть будет матч "Краснодара", когда они стали чемпионами, - передаёт слова Граната "Советский спорт".
Напомним, 24 мая 2025 года "Краснодар" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В заключительном туре сезона-2024/25 команда уверенно обыграла московское "Динамо" со счетом 3:0 и оформила чемпионство.
В этом сезоне краснодарцы вновь лидируют в таблице, имея в своем активе 40 очков. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 баллов соответственно. На данный момент РПЛ ушла на зимнюю паузу.
Экс-игрок "Спартака" назвал самый запоминающийся матч РПЛ в 2025 году
Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о самом запоминающемся матче РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"