Экс-игрок отметил, что продажа бразильского футболиста стала бы серьезной потерей для команды. По мнению Кечинова, Маркиньос является одним из ключевых игроков в атакующей линии "Спартака", а его вклад напрямую влияет на игру команды впереди.
- "Спартаку" ни в коем случае нельзя продавать Маркиньоса. Это один из лидеров атаки. От его игры зависит атакующий потенциал "Спартака". Это определяющий игрок, - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 22-летнему бразильцу со стороны сербской "Црвены Звезды". Отметим, что 22 декабря белградский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Деяна Станковича, который ранее работал в "Спартаке".
"Спартак" после 18 туров чемпионата России имеет в активе 29 баллов и идёт на шестой строчке в таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого на 11 очков больше. РПЛ, напомним, возобновится в конце февраля.
Кечинов выступил против продажи форварда "Спартака"
