Функционер подтвердил, что футболист действительно находится в поле зрения бразильских команд, однако отметил, что его возвращение на родину сопряжено с рядом серьезных трудностей.
По словам Лоуренсу, Жерсон остается востребованным игроком в Бразилии, но высокая трансферная стоимость и финансовые реалии делают подобную сделку крайне сложной.
- Он действительно отличный игрок. Жерсон интересен любой команде в Бразилии. "Крузейро" не исключение. Он дорогой игрок, он перешёл туда за очень высокую цену. Мы не собираемся продавать игроков, чтобы покупать новых, - цитирует владельца бразильского клуба Torcedores.com.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Фламенго" за 25 миллионов евро и подписал контракт сроком на пять лет. В составе петербургского клуба игрок провел 15 матчей и забил два мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 22 миллиона евро.
Владелец "Крузейро" объяснил, почему подписание Жерсона из "Зенита" маловероятно
Владелец бразильского "Крузейро" Педро Лоуренсу прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Зенита" Жерсону.
Фото: ФК "Зенит"