Владелец "Крузейро" объяснил, почему подписание Жерсона из "Зенита" маловероятно

Владелец бразильского "Крузейро" Педро Лоуренсу прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Зенита" Жерсону.
Фото: ФК "Зенит"
Функционер подтвердил, что футболист действительно находится в поле зрения бразильских команд, однако отметил, что его возвращение на родину сопряжено с рядом серьезных трудностей.

По словам Лоуренсу, Жерсон остается востребованным игроком в Бразилии, но высокая трансферная стоимость и финансовые реалии делают подобную сделку крайне сложной.

- Он действительно отличный игрок. Жерсон интересен любой команде в Бразилии. "Крузейро" не исключение. Он дорогой игрок, он перешёл туда за очень высокую цену. Мы не собираемся продавать игроков, чтобы покупать новых, - цитирует владельца бразильского клуба Torcedores.com.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Фламенго" за 25 миллионов евро и подписал контракт сроком на пять лет. В составе петербургского клуба игрок провел 15 матчей и забил два мяча. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет 22 миллиона евро.

