Непомнящий подчеркнул, что нынешнее положение "Спартака" в турнирной таблице не соответствует статусу и возможностям клуба, который, по его мнению, обязан бороться за самые высокие места в чемпионате.
- В руководстве "Спартака" есть изъяны, нет спокойствия, уверенности и семейного состояния. Мне досадно: "Спартак" - команда, которая реально должна претендовать на "золото" РПЛ, борется, чтобы остаться в первой шестёрке, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
После 18 туров Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От лидирующего "Краснодара" команда отстает на 11 баллов.
Возобновление чемпионата для красно-белых запланировано на 1 марта. После зимней паузы "Спартак" проведет выездной матч против "Сочи", начало встречи - в 16:30 по московскому времени.
Непомнящий указал на проблемы в руководстве "Спартака"
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о текущем положении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"