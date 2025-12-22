Матчи Скрыть

Непомнящий указал на проблемы в руководстве "Спартака"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о текущем положении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Непомнящий подчеркнул, что нынешнее положение "Спартака" в турнирной таблице не соответствует статусу и возможностям клуба, который, по его мнению, обязан бороться за самые высокие места в чемпионате.

- В руководстве "Спартака" есть изъяны, нет спокойствия, уверенности и семейного состояния. Мне досадно: "Спартак" - команда, которая реально должна претендовать на "золото" РПЛ, борется, чтобы остаться в первой шестёрке, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

После 18 туров Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От лидирующего "Краснодара" команда отстает на 11 баллов.

Возобновление чемпионата для красно-белых запланировано на 1 марта. После зимней паузы "Спартак" проведет выездной матч против "Сочи", начало встречи - в 16:30 по московскому времени.

