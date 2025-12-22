Агент Барбоза считает, что работа в России пошла Станковичу на пользу

Сербский специалист вновь возглавил белградский клуб, с которым ранее неоднократно добивался успехов на внутренней арене. По мнению Барбозы, такое развитие событий выглядит закономерным и отвечает интересам обеих сторон.
Агент отметил, что Станкович остается востребованным тренером, а опыт, полученный им во время работы в России, стал важным этапом профессионального роста.
- Все к этому шло, это очень логичный и, наверное, правильный вариант. Деян в целом очень востребованный специалист, работа в России пошла ему только на пользу, - цитирует агента "РБ Спорт".
Агент также подчеркнул, что, несмотря на хорошее знание клуба и чемпионата, Станковичу потребуется определенное время, чтобы вновь вывести команду на высокий уровень. По его мнению, результаты не стоит ждать мгновенно.
Ранее Деян Станкович уже работал в "Црвене Звезде" и трижды приводил команду к чемпионству в Сербии.
Фото: ФК "Спартак"