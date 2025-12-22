Глушаков: жалко, что Промес сам себя загубил

По словам Глушакова, он не берется давать жесткие оценки ситуации, в которой оказался нападающий, поскольку не владеет всей информацией о произошедшем. Экс-капитан красно-белых отметил, что, несмотря на нынешние проблемы Промеса, он по-прежнему считает его очень сильным и одаренным футболистом.
При этом Глушаков выразил мнение, что нападающий не сумел правильно распорядиться своим талантом и справиться с давлением, связанным с популярностью и высокими амбициями.
- Жалко, что парень сам себя загубил. Талантливый игрок, хороший парень. Я не знаю, какая у него там стадия - он пропал с экранов, - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Напомним, сейчас нидерландец отбывает на родине наказание после приговора за ножевое нападение и контрабанду наркотиками.
Фото: ФК "Спартак"