Агент Чернова сообщил об отсутствии переговоров с руководством "Спартака"

По его словам, стороны пока не перешли к активной фазе переговоров, несмотря на предварительные договоренности.
Кузьмичёв отметил, что встреча с представителем руководства клуба Франсисом Кахигао пока не состоялась, хотя со стороны игрока и его окружения есть полная готовность к диалогу.
- Пока встреча с Кахигао еще не состоялась. С нашей стороны мы готовы общаться даже 31 декабря. Но как таковой коммуникации нет, - цитирует агента "СЭ".
Чернов выступает за "Спартак" с 2022 года. С августа текущего сезона защитник находится в аренде в "Крыльях Советов". За время выступлений за красно-белых он провел 80 матчей, отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.
Агент защитника "Спартака" Никиты Чернова Владимир Кузьмичёв прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта футболиста с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"