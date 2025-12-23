"Задача, но Гусев и сам её озвучил недавно, - взять Кубок. И, конечно, нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть. Но самое главное - повышение качества игры", - сказал Степашин в интервью "КП Спорт".
Сегодня, 23 декабря, стало известно, что Ролан Гусев назначен главным тренером московского "Динамо". Ранее российский специалист занимал должность исполняющего обязанности наставника клуба. Под его руководством в текущем сезоне бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.
В "Динамо" обозначили задачу Гусева на сезон
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал о планах клуба на текущий сезон.
Фото: ФК "Динамо"