В "Динамо" объяснили, почему назначили тренером Гусева

"Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем", - сказал Степашин в интервью "КП Спорт".
Сегодня, 23 декабря, пресс-служба московского "Динамо" объявила о назначении Ролана Гусева главным тренером команды. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности наставника клуба. Под руководством российского специалиста в текущем сезоне бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
На данный момент "Динамо" находится на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Следующая встреча московского клуба в РПЛ состоится 28 февраля против "Крыльев Советов".
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал, почему главным тренером клуба был назначен Ролан Гусев.
