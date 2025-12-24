"За победу в РПЛ борются только "Краснодар" и "Зенит". Две команды, и у "Краснодара" больше шансов в этой борьбе. В его составе выступает Кордоба, а в распоряжении Семака нет хорошего форварда", - приводит слова Гришина Metaratings.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
После 18 сыгранных туров подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 39 баллами в своем активе.
Гришин назвал две команды, которые борются за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о претендентах на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"