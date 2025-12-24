Матчи Скрыть

Более трети россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров – ФОМ

36% россиян выступают за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие 1,5 тысячи жителей РФ. Отмечается, что 22% респондентов назвали слишком большим допустимое количество иностранных игроков в заявке (13 легионеров). Еще 14% считают, что иностранцы не должны выступать в российских командах.

Кроме того, как следует из результатов исследования, 57% респондентов считают несправедливой более высокую зарплату иностранных игроков в сравнении с российскими футболистами.

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Предполагается, что к 2028 году команды будут заявлять на игру до 10 иностранцев, в то время как на поле смогут выходить только 5 из них. На данный момент в РПЛ действует схема "13 легионеров в заявке, 8 на поле".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится