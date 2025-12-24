Александр Мостовой: Станкович предпочел "Црвену" "Спартаку", это нормально

"Станкович в "Црвене"? Он – молодец, вернулся на свою родину. Наверное, там ему будет комфортнее, чем в России. Это нормально, что он предпочел "Црвену" "Спартаку", в футболе бывает такое. Да, "Спартак" - популярный, и большой клуб России, но и "Црвена" у себя имеет такой же статус", - отметил Мостовой.
Напомним, Деян Станкович покинул "Спартак" в середине ноября.
"Спартак" занимает шестую позицию в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером "Црвены Звезды".
Фото: РИА Новости