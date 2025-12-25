"Мне очень нравится в Париже. Был летний отпуск, я съездил в Россию, и возвращаясь в Париж, я понял, что чувствую себя уже как дома. Я уже понимаю, что здесь мое место. Я уже после отпуска возвращался домой. Это сыграло свою роль в том числе, у меня в голове щелкнуло что-то", – сказал Сафонов в видео Сборной России по футболу.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Летом 2024 года он покинул российский клуб и перешел в "ПСЖ". В сезоне-2024/25 вместе с французской командой голкипер выиграл чемпионат и Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
В текущем сезоне россиянин принял участие в четырех встречах за парижан, две из которых отыграл "на ноль". В последнем матче межконтинентального кубка ФИФА с "Фламенго" Сафонов помог "ПСЖ" одержать победу, отразив четыре пенальти. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сафонова в 15 миллионов евро.
Сафонов: в Париже чувствую себя уже как дома. Здесь мое место
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал об адаптации во Франции после перехода из "Краснодара".
Фото: Getty Images