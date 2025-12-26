Жирков назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году

"Лучший тренер этого года - Мусаев. Он сделал чемпионскую команду, поэтому и лучший", - сказал Жирков Sport24.
Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 27 матчей, одержали 19 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. В сезоне-2024/2025 клуб стал чемпионом России под руководством российского специалиста.
Фото: ФК "Краснодар"