Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

Жирков назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший тренер этого года - Мусаев. Он сделал чемпионскую команду, поэтому и лучший", - сказал Жирков Sport24.

Мурад Мусаев стал главным тренером "Краснодара" в марте 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "быки" провели 27 матчей, одержали 19 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. В сезоне-2024/2025 клуб стал чемпионом России под руководством российского специалиста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится