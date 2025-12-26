"Сочи" расторг контракт с футболистом - источник

По информации источника, футбольный клуб "Сочи" расторг контракт с голкипером Иваном Ломаевым по соглашению сторон.
Иван Ломаев присоединился к южанам в сентябре текущего года, ранее голкипер выступал за самарские "Крылья Советов". В текущем сезоне Ломаев провел за "Сочи" во всех турнирах три матча и пропустил десять мячей.
По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками в своем активе.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Сочи"