Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Экс-игрок "Спартака": Станкович хотел всего наилучшего для клуба

Бывший игрок "Спартака" Миенти Абена высказался о Деяне Станковиче.
Фото: "Чемпионат"
"Я видел, что Станкович покинул "Спартак" и вернулся в свой родной клуб в Сербии. Желаю ему удачи в новом пути. Уверен, у него всё получится в "Црвене Звезде". Деян правда хотел всего наилучшего для "Спартака". Он жаждал добиться успеха", - сказал Абена Legalbet.

22 декабря стало известно, что Деян Станкович стал главным тренером "Црвены Звезды".

Сербский специалист возглавлял московский "Спартак" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. Всего под его руководством команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

