Экс-игрок "Спартака": Станкович хотел всего наилучшего для клуба

"Я видел, что Станкович покинул "Спартак" и вернулся в свой родной клуб в Сербии. Желаю ему удачи в новом пути. Уверен, у него всё получится в "Црвене Звезде". Деян правда хотел всего наилучшего для "Спартака". Он жаждал добиться успеха", - сказал Абена Legalbet.
22 декабря стало известно, что Деян Станкович стал главным тренером "Црвены Звезды".
Сербский специалист возглавлял московский "Спартак" с начала июля 2024 года по ноябрь 2025 года. Всего под его руководством команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Бывший игрок "Спартака" Миенти Абена высказался о Деяне Станковиче.
Фото: "Чемпионат"