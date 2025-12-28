По его мнению, уход футболиста стал бы серьёзным ударом для столичного клуба.
- Карпукас - настоящий боец, а такие футболисты всегда ценятся. Если Артём уйдёт, то это станет большой потерей для "Локомотива". Клуб должен удерживать такого игрока, - передаёт слова Наумова "РБ Спорт".
23-летний хавбек является воспитанником академии "Локомотива" и на протяжении нескольких сезонов выступает за основную команду. За всё время в составе железнодорожников Карпукас провёл 126 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
В этом сезоне чемпионата России столичный клуб набрал 37 баллов и занимает третью строчку в таблицу. На первом месте идет "Краснодар" с 40 очками в активе.
Экс-президент "Локомотива" отреагировал на возможный уход Карпукаса
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном интересе "Краснодара" к игроку железнодорожников Артёму Карпукасу.
Фото: ФК "Локомотив"