Генич поделился мнением о том, готов ли Гусев к работе в "Динамо"

С 17 ноября Гусев был исполняющим обязанности наставника бело-голубых, а 23 декабря его утвердили в должности без приставки "и.о.".
"Сложный момент. Большой плюс Ролана в том, что он уже давно в команде и хорошо знаком со всеми игроками, он знает их психотип. Но одно дело — работать с юношами и молодежью, добиваться там результата. А работать с мастерами, амбициозными футболистами и работать вдолгую… Ситуация непростая", — сказал Генич в "Коммент.Шоу".
Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. Под руководством Ролана Гусева до зимнего перерыва бело-голубые провели 4 матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.
