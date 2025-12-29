Матчи Скрыть

Генич поделился мнением о том, готов ли Гусев к работе в "Динамо"

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера московского "Динамо".
С 17 ноября Гусев был исполняющим обязанности наставника бело-голубых, а 23 декабря его утвердили в должности без приставки "и.о.".

"Сложный момент. Большой плюс Ролана в том, что он уже давно в команде и хорошо знаком со всеми игроками, он знает их психотип. Но одно дело — работать с юношами и молодежью, добиваться там результата. А работать с мастерами, амбициозными футболистами и работать вдолгую… Ситуация непростая", — сказал Генич в "Коммент.Шоу".

Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. Под руководством Ролана Гусева до зимнего перерыва бело-голубые провели 4 матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

