Вахания обратился к "Ростову" перед уходом в "Краснодар"

- "Ростов" стал мне по-настоящему домом. Не только в футбольном плане - в жизни я тоже многое здесь приобрёл. Конечно, этот клуб и город оставят большой след в моём сердце, - приводит слова Вахании "Чемпионат".
Ранее стало известно, что со следующего сезона игрок будет выступать за "Краснодар". За "Ростов" Вахания играл с 2023 года и за это время провёл 108 матчей, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.
"Ростов" идёт десятым в чемпионате России. В 30-м туре команда дома примет "Зенит".