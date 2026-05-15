Вахания обратился к "Ростову" перед уходом в "Краснодар"

Защитник "Ростова" Илья Вахания тепло высказался о времени, проведённом в клубе, в преддверии своего перехода в "Краснодар".
Футболист признался, что за годы в ростовской команде успел сильно привязаться как к клубу, так и к самому городу.

- "Ростов" стал мне по-настоящему домом. Не только в футбольном плане - в жизни я тоже многое здесь приобрёл. Конечно, этот клуб и город оставят большой след в моём сердце, - приводит слова Вахании "Чемпионат".

Ранее стало известно, что со следующего сезона игрок будет выступать за "Краснодар". За "Ростов" Вахания играл с 2023 года и за это время провёл 108 матчей, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

"Ростов" идёт десятым в чемпионате России. В 30-м туре команда дома примет "Зенит".

