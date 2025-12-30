Об этом сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По сведениям источника, Благоевича ранее предлагали московскому "Спартаку", но красно-белые отказались от кандидатуры серба. Последним местом работы Срджана был сербский "Партизан" (январь — ноябрь 2025; 23 победы, 7 ничьих, 9 поражений).
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера "Рубина" является тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. В ближайшее время ожидается, что казанский клуб официально объявит об увольнении Рашида Рахимова.
"Рубин" возглавит тренер, которого ранее предлагали "Спартаку" — источник
Казанский "Рубин" рассматривает назначение главным тренером сербского специалиста Срджана Благоевича.
Фото: ФК "Рубин"