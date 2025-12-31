Глушенков провел 21 матч, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.
"Человек взялся за голову. Отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Он стал ведущей фигурой для "Зенита". Максим делает разницу. Глушенков заиграл так, как от него все ожидали", — передает слова Гришина "Матч ТВ".
По итогам 18 туров "Зенит" с 39 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, отставая от лидера "Краснодара" на одно очко.
Гришин считает, что Глушенков стал ведущим игроком "Зенита"
Бывший российский футболист Александр Гришин поделился мнением о выступлениях полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова в первой части сезона 2025/26.
Фото: ФК "Зенит"