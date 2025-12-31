Франко Камоцци: желаю "Спартаку" в 2025 году побед – болельщики это заслужили

"Желаю, чтобы в 2026 году "Спартак" завоевал титул, и своими победами радовал болельщиков. Они это точно заслужили", - сказал Камоцци.
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов.
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info пожелал "Спартаку" в 2026 году побед и титула.
