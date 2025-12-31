Зорин: продолжаю восстановление и к сборам "Спартака" уже буду готов

"Я вот восстанавливался долго, потом вышел на поле и, в общем, немного получил рецидив. И вот сейчас поэтому продолжаю восстановление и к сборам уже буду готов", — сказал Зорин в выпуске "Спартак Шоу".
Зорин повредил ахилл перед сентябрьским сбором молодежной сборной России. Из-за травмы он не принял участие в первом товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии U-23. Т В нынешнем сезоне 21-летний футболист вышел на поле в двух встречах чемпионата России, в которых не записал на свой счет результативных действий. Кроме того, он выступил в четырех матчах Кубка России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18-ти туров.
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин рассказал о восстановлении после травмы.
Фото: РФС