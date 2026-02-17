"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл пятый матч подряд в азиатской Лиге чемпионов

"Шанхай Шэньхуа" потерпел пятое поражение подряд в азиатской Лиге чемпионов.

Фото: "Чемпионат"

Завершился матч "Шанхай Шэньхуа" против "Бурирам Юнайтед" в рамках 8-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение со счетом 0:2.



"Шанхай Шэньхуа" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточного региона азиатской Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 8 матчах.



Леонид Слуцкий возглавляет китайский клуб с конца декабря 2023 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца декабря 2027 года.