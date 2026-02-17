Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл пятый матч подряд в азиатской Лиге чемпионов

"Шанхай Шэньхуа" потерпел пятое поражение подряд в азиатской Лиге чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
Завершился матч "Шанхай Шэньхуа" против "Бурирам Юнайтед" в рамках 8-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение со счетом 0:2.

"Шанхай Шэньхуа" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточного региона азиатской Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 8 матчах.

Леонид Слуцкий возглавляет китайский клуб с конца декабря 2023 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца декабря 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится