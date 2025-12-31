Сербский тренер Благоевич: российский футбол мне интересен

"Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен", — приводит слова Благоевича Odds.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что сербский специалист может возглавить казанский "Рубин". Также сообщалось, что кандидатура Благоевича на пост главного тренера была предложена "Спартаку".
Срджану Благоевичу 52 года. Его последним местом работы на должности тренера был сербский "Партизан", которым он руководил с января по ноябрь 2025 года. Вместе со специалистом команда одержала 23 победы, потерпела 9 поражений и 7 раз сыграла вничью.
Казанский "Рубин" завершил первую часть сезона РПЛ на седьмом месте в турнирной таблице. Главным тренером команды на данный момент является Рашид Рахимов. "Спартак" идет на шестой строчке. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов.
Фото: Getty Images