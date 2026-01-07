"Сейчас и форма расчёта с иностранцами всё тяжелее и тяжелее из-за санкций, деньги туда отправлять не дают. Плюс есть те, кто у нас играют, и они уже понимают, что им не засветиться в европейских кубках в ближайшие годы.
30% иностранцев просто уйдут. Либо их надо оставлять с такими деньгами здесь, что они на всё посмотрят сквозь тёмные очки, либо соберутся доигрывать в более спокойные регионы", - приводит слова Заварзина "Советский Спорт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что Россию допустят до международных соревнований в 2026 году.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволяется вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов правило будет приведено к формуле "10+5", а изменения могут вступить в силу уже с сезона-2026/27.
Экс-гендир "Спартака" считает, что многие легионеры могут покинуть РПЛ
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился своим мнением о возможном уходе легионеров из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"