Три клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику "Спортинга" — источник

Клубы Английской Премьер-лиги следят за защитником лиссабонского "Спортинга" Иваном Фреснедой.

Фото: ФК "Спортинг" Лиссабон

Как сообщает TEAMtalk, речь идет о лондонском "Арсенале", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл Юнайтед".



По данным источника, "канониры" видят во Фреснеде потенциальную замену для Бена Уайта. В свою очередь, спортивный директор манчестерского клуба Уго Виала знает о качествах Фреснеды по работе в "Спортинге".



Иван Фреснеда выступает за "Спортинг" с 2023 года. В активе испанского правого латераля на данный момент — 73 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи в составе лиссабонцев.



В составе "Спортинга" Фреснеда выиграл два чемпионских титула и Кубок Португалии. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Сити