Фанаты "Осасуны" жестко оскорбляли нападающего "Реала" Винисиуса

Болельщики "Осасуны" выкрикивали оскорбления в адрес нападающего мадридского " Реала " Винисиуса Жуниора во время матча команд в 25 туре Ла Лиги.

Фото: Getty Images

Встреча состоялась в субботу, 21 февраля, и завершилась победой "Осасуны" со счетом 2:1.



Как сообщает The Athletic, по ходу матча болельщики хозяев скандировали в адрес 25?летнего форварда оскорбления и фразу "Винисиус — пляжный мяч", намекающую на то, что бразилец не получил "Золотой мяч" в 2024 году. Также агрессивно настроенные фанаты кричали в адрес футболиста пожелания смерти.



Ла Лига будет расследовать инцидент и проведет анализ поведения болельщиков "Осасуны".



Ранее Вини стал участником очередного расистского скандала. Во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с португальской "Бенфикой" бразилец сообщил арбитру встречи Франсуа Летексье, что полузащитник лиссабонцев Джанлука Престианни позволил в его адрес оскорбления на расистской почве.

