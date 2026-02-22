В "Реале Сосьедад" прокомментировали игру Захаряна против "Овьедо"

"Печально за результат. У Арсена было несколько шансов, он будет расти и дальше", - передает слова Мундуате ТАСС.
Вчера, 21 февраля, российский полузащитник Арсен Захарян впервые с 13 января вышел на поле в матче 25 тура испанской Ла Лиги. 22-летний хавбек вышел на замену на 77-й минуте игры с "Овьедо" и не отличился результативными действиями. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате оценил игру хавбека Арсена Захаряна в матче 25-го тура Ла Лиги с "Овьедо" (3:3).
