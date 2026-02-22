Семшов ответил, заслужил ли Гусев быть главным тренером "Динамо"

По мнению Семшова, у "Динамо" не было других вариантов на пост наставника, вот они и остановили свой выбор на Ролане Александровиче.
"Заслужил ли Гусев место главного тренера, покажут результаты. Думаю, у "Динамо" других вариантов не было, остановились на своем тренере, которому нужно дать шанс попробовать. Гусев не хуже, чем зарубежные специалисты.
У нас немного зациклились на иностранцах. Тот, кто меняет что-то, пока к нам не приезжает, а кто приезжает — не лучше наших", — передает слова Семшова "Чемпионат".
В середине ноября прошлого года Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо", а 23 декабря его утвердили в должности без приставки "и.о.". После 18 туров динамовцы с 21 очком занимают 10 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва