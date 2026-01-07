Экс-арбитр ФИФА: в РПЛ качество футбола на голову выше, чем качество судейства

"В наше время или ещё раньше всегда появлялись молодые, было видно, что это будут высококвалифицированные судьи. Сейчас я такого не вижу. Существует определённый кризис в судействе. Положительного в судействе особо не увидел в прошедшем году. Эта часть чемпионата была проведена арбитрами на низком уровне. Качество футбола было на голову выше, чем качество судейства", - цитирует Захарова "Советский Спорт".
Игорь Захаров был арбитром чемпионата России с 2003 по 2008 год, также с 2005 по 2008 год являлся арбитром ФИФА.
По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров оценил судейство в РПЛ.
Фото: РФС