Сенников – о товарищеских матчах сборной: надежда на допуск всегда есть, нельзя опускать руки

"Интересно было следить, новички из "Балтики" стали попадать [в команду]. Игроки прогрессируют, стараются попасть в сборную, это в целом такой критерий, что ты чего-то добился. Надежда на допуск всегда есть, нельзя опускать руки. Нужно добиваться результатов, ждать, пока все разрешится", – приводит слова Сенникова ТАСС.
Дмитрий Сенников выступал в сборной России с 2002 по 2005 год. За это время он провел 26 матчей.
За 2025 год команда Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей, в которых 6 раз одержала победу, потерпела одно поражение и три раза сыграла вничью. Российские футбольные клубы и сборная не принимают участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Всего за время отстранения национальная команда провела 26 товарищеских встреч, из них – 15 побед, 2 поражения, а также 9 ничьих.
