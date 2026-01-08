"Какие впечатления от работы с Зауром Тедеевым? Впечатления положительные. Он любит футбол, постоянно им живёт, очень амбициозен. Молодой тренер, с которым интересно работать. Эмоции только позитивные", - сказал Гудиев Metaratings.
Заур Тедеев является главным тренером "Акрона" с начала декабря 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 24 матча, одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.
На данный момент "Акрон" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Игрок "Акрона" высказался о Тедееве
Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев высказался о главном тренере клуба Зауре Тедееве.
Фото: ФК "Акрон"