Глушаков ответил на вопрос, является ли "Краснодар" топ-клубом

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос, является ли "Краснодар" топ-клубом.
По словам Глушакова, "Краснодар" является топ-клубом.

- Топ-клубы - это те, кто выигрывали много чемпионатов, кто вершили историю российского футбола. "Краснодар" тоже топ-клуб, - приводит слова Глушакова "РИА Новости Спорт".

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками и опережает петербуржцев на один балл.

