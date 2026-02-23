Глушаков ответил на вопрос, является ли "Краснодар" топ-клубом

- Топ-клубы - это те, кто выигрывали много чемпионатов, кто вершили историю российского футбола. "Краснодар" тоже топ-клуб, - приводит слова Глушакова "РИА Новости Спорт".
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.
После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками и опережает петербуржцев на один балл.