Агент Джикии прокомментировал отсутствие у защитника игрового времени в Турции

Владимир Кузьмичёв, агент защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, высказался о малом количестве игровой практики у своего клиента.
Фото: ФК "Антальяспор"
"Что касается игрового времени Георгия, вопрос надо задавать главному тренеру. Возможно, он считает, что Георгий ещё в не необходимых кондициях для команды.

Однако у самого Георгия всё нормально. Он тренируется и в тренировочном процессе будет доказывать свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим на поле", - сказал агент.

Георгий Джикия, выступающий на позиции центарльного защитника, присоединился к "Антальяспору" летом прошлого года, перейдя в качестве свободного агента из подмосковных "Химок". Дейсвтующее трудовое соглашение 32-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

В составе турецкой команды футболист провел 12 матчей в чемпионате и одну игру в Кубке Турции, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В ноябре игрок получил повреждение и больше не выходил на поле.

Источник: "Чемпионат"

