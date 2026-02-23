Агент Джикии прокомментировал отсутствие у защитника игрового времени в Турции

Однако у самого Георгия всё нормально. Он тренируется и в тренировочном процессе будет доказывать свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим на поле", - сказал агент.
Георгий Джикия, выступающий на позиции центарльного защитника, присоединился к "Антальяспору" летом прошлого года, перейдя в качестве свободного агента из подмосковных "Химок". Дейсвтующее трудовое соглашение 32-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
В составе турецкой команды футболист провел 12 матчей в чемпионате и одну игру в Кубке Турции, в которых записал на свой счет два забитых мяча. В ноябре игрок получил повреждение и больше не выходил на поле.
Источник: "Чемпионат"